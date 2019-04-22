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صور.. محافظة بنى سويف تستجيب للمرضى وتنقلهم للجان الاستفتاء بسيارات الإسعاف

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:30 م
صور.. محافظة بنى سويف تستجيب للمرضى وتنقلهم للجان الاستفتاء بسيارات الإسعاف محافظة بنى سويف تستجيب للمرضى وتنقلهم للجان الاستفتاء بسيارات الإسعاف
كتب على عبد الرحمن
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تلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات محافظة بنى سويف حول سير عملية الاستفتاء على الدستور، حيث كشف التقرير انتظام عملية الاستفتاء فى جميع مقار الاستفتاء وتوافد المواطنين على اللجان.

 

وكشف التقرير عن قيام سيارات الإسعاف بنقل عدد من الحالات المرضية إلى مقار اللجان بعد تواصلهم مع الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة، حيث تم نقل كلا من المريضة عظيمة على أبو العلاء من مستشفى الرمد إلى مدرسة الثانوية بنات الحديثة، والمريض مكرم أحمد عبد الغنى من مستشفى الصدر، إلى مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات، والمريض جاسر أبوالعلا مخلوف إلى مدرسة الجزيرة المرتفعة الابتدائية، ونقل يسرى على سعد "كفيف"، من منزله إلى مدرسة الحديثة بنى سويف الجديدة.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

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