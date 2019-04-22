صور.. قاضٍ يساعد سيدة معاقة على الإدلاء بصوتها فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف - الشرقية - فتحية الديب - حمدى عبد العظيم

شهدت مدرستا التعليم الأساسى وجمال عبد الناصر بمركز المنشاة بسوهاج، إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث توجه قاضٍ إلى سيدة على كرسى متحرك لمساعدتها فى الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على الدستور وكذلك قيام أحد المجندين بالقوات المسلحة بمساعدة رجل من كبار السن للإدلاء بصوته فيما قامت بعض السيدات بحمل علم مصر أثناء الإدلاء بأصواتهن.

قاضٍ بالشرقية يخرج لكبار السن خارج اللجنة والإسعاف ينقل مسنة للتصويت

وخرج المستشار مصطفى عطية، رئيس لجنة انتخابية بقرية منزل حيان بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، من مقر اللجنة إلى بعض السيدات من كبار السن لتصويتهن على استمارة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، احترامًا وتقديرًا لسنهم ولحثهم الوطنى.





وفي سياق متصل نقل مرفق إسعاف الشرقية، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد على، "كريمة عبدالسميع محمد الشهيدى" 65 سنة مقيمة حانوت مركز كفر صقر، من منزلها إلى مقر اللجنة الإنتخابية إلي مجمع مدارس حانوت وتم عودتها لمنزلها بعد التصويت.









رئيس لجنة بالشرقية يأمر بخروج الصندوق لمريض بشلل نصفى

أصر الحاج السيد بشرى محمد 60 سنة من قرية النمروط مركز فاقوس محافظة الشرقية، الذى يعانى من شلل نصفي ولا يستطيع التحرك على الخروج والإدلاء بصوته فى التعديلات الدستورية





وخرج المستشار أحمد عبد الفتاح رئيس لجنة رقم 4 ومقرها مدرسة الدكتور طلبة عويضة الإعدادية بقرية النمروط الجديدة، إلى المريض فى لفتة إنسانية لمساعدة ولبى طلبه فى وضع الورقة في الصندوق وأمر بخروج الصندوق خارج اللجنة ليضع صوته به، فبكى المريض وردد "تحيا مصر تحيا مصر وتحيا مصر".





كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.











