صور .. فرز الأصوات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد 579 لجنة فرعية بمحافظة كفر الشيخ فرز أصوات المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتتلقى 14 لجنة عامة نتائج اللجان الفرعية تحت إشراف المستشار سعد السعدنى، رئيس اللجنة العامة المشرفة، ورئيس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، ويتواجد 70 مستشار بـ 14 لجنة عامة بمدن ومراكز المحافظة، ينتظرون وصول نتائج اللجان الفرعية، حيث بدأ روساء اللجان الانتخابية الفرز أوراق الاقتراع بعد الانتهاء من أعمال التصويت.

وأكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.