صور. فتيات عراقيات يتظاهرن بملابس لعبة "PUBG" ضد حظر البرلمان للعبة

كتب محمد جمال ووكالات

كثرت الاعتراضات من قبل الشباب العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعى على قرار حظر مجلس النواب العراقى لعبة "PUBG" فى البلاد، ولكن هذه المرة ظهر اعتراض جديد تقوده فتيات عراقيات.

وظهرت مجموعة فتيات بمنطقة المنصور في بغداد أمس الأحد وهن يرتدين الزى العسكرى وبعض الأزياء الخاصة باللعبة، اعتراضا منهن على حظر الحكومة العراقية للعبة.

وسخرت مجموعات أخرى من المدونين العراقيين من هذا القرار، لكن مجلس النواب برر ذلك بأنه فى صالح الشباب العراقى.



فتيات يتظاهرن ضد حظر لعبة فى بغداد

وقالت إحدى هواة اللعبة" لشبكة روسيا اليوم: "إن اللعبة لم تكن مؤثرة علي شخصيا على الأقل، فكنت ألعبها في أوقات الفراغ، وكانت هي في ذات الوقت لعبة للتسلية ووسيلة تواصل مع الآخرين".

وعن طريقة احتجاج الفتيات، أضافت أن "هذه الطريقة واحدة من آليات الاحتجاج التي يجب أن تُستخدم ضد مثل هكذا قرارات، فالأولى بالحكومة أن تنشغل بقرارات أخرى لا بحظر الألعاب".



فتيات يتظاهرن ضد حظر اللعبة فى بغداد

وقرر مجلس النواب العراقي الأربعاء الماضي، حظر مجموعة من الألعاب الإلكترونية التى "تحرض على العنف"، شملت لعبة "PUBG" الشهيرة.

ويأتي قرار البرلمان بعد أن "أثرت" اللعبة على الحياة الاجتماعية وحياة بعض الشباب والطلبة لما تتضمنه من مشاهد عُنف وتشجيع عليه، وفق ما جاء في القرار.