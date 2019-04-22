صور.. طوابير للسيدات أمام اللجان فى ثالث أيام الاستفتاء بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شهدت كافة اللجان فى محافظة سوهاج، كثافة من المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد أن أسدل الستار على اليوم الأول والثانى وسط إقبال كثيف بالقرى ومتوسط بالمدينة.

وظهرت المرأة بكثافة فى طوابير المواطنين المنتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء فى يومه الثالث والأخير.

وبلغ من لهم حق المشاركة فى التعديلات الدستورية طبقا لكشوف الهيئة الوطنية للانتخابات 2 مليون و977 و18 ناخبا وناخبة، موزعين داخل 716 مركزا انتخابيا بإجمالى 787 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة.

كما قامت القيادات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالمرور على المراكز الإنتخابية من مركز طما شمال وحتى مركز البلينا جنوبا ونهاية بدار السلام جنوب شرقى المحافظة، للتأكد من انتظام الخدمات وتواجدها بالمكان المقرر لها.

ومن جانبها، رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمديريات والوحدات المحلية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل وتيسير سير الاستفتاء، والمتابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة بالاستفتاء مع انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بصفة دائمة.