صور.. طوابير للسيدات أمام اللجان فى ثالث أيام الاستفتاء بسوهاج

شهدت كافة اللجان فى محافظة سوهاج، كثافة من المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد أن أسدل الستار على اليوم الأول والثانى وسط إقبال كثيف بالقرى ومتوسط بالمدينة.
وظهرت المرأة بكثافة فى طوابير المواطنين المنتظرين دورهم للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء فى يومه الثالث والأخير.
وبلغ من لهم حق المشاركة فى التعديلات الدستورية طبقا لكشوف الهيئة الوطنية للانتخابات 2 مليون و977 و18 ناخبا وناخبة، موزعين داخل 716 مركزا انتخابيا بإجمالى 787 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة.
كما قامت القيادات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالمرور على المراكز الإنتخابية من مركز طما شمال وحتى مركز البلينا جنوبا ونهاية بدار السلام جنوب شرقى المحافظة، للتأكد من انتظام الخدمات وتواجدها بالمكان المقرر لها.
ومن جانبها، رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمديريات والوحدات المحلية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسهيل وتيسير سير الاستفتاء، والمتابعة ورصد كافة الأحداث المتعلقة بالاستفتاء مع انعقاد غرفة العمليات بديوان عام المحافظة بصفة دائمة.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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