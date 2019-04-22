صور.. طوابير لأهالى شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية للمشاركة بالاستفتاء

الإسماعيلية – السيد فلاح وبورسعيد - محمد فرج

خرج أهالى محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلة السواركة المقيمين فى محافظة الإسماعيلية، بمسيرة من محل إقامتهم إلى لجان التصويت على التعديلات الدستورية بلجان محافظة الإسماعيلية.

واصطف أهالى شمال سيناء بكثافة أمام لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بمحافظة الإسماعيلية والتى تم تحديدها للمغتربين، كذلك لجنة مدرسة نفيشة.

وقال سلامة دهمش، أحد شباب شمال سيناء المشاركين فى التصويت على الاستفتاء، أنهم يؤدون واجبهم الوطنى تحت كل الظروف.

وحرصت المواطنة عبير الجابرى من ذوى الاحتياجات الخاصة على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية الجديدة، والإدلاء بصوتها لممارسة حقها الدستورى وسط ملحمة وطنية وعرس ديمقراطى.

وقالت لــ"اليوم السابع" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطانا الكثير من حقوقنا والتصويت بــــ"نعم " واجب وطنى، والتعديلات الدستورية الجديدة تلبى احتياجاتنا وتضمن لنا التمثيل الفعلى تحت قبة البرلمان، ودى بلدنا ولازم نحافظ عليها من أجل الاستقرار وحياة أفضل .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.