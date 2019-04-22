video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طلاب جامعة الأزهر يتوافدون على لجنة المغتربين بقنا للتصويت على الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:59 ص
صور.. طلاب جامعة الأزهر يتوافدون على لجنة المغتربين بقنا للتصويت على الدستور طلاب جامعة الازهر يتوافدون على لجنة المغتربين للتصويت على الدستور
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
شهدت مدرسة أنور السادات بمدينة قنا، توافد طلاب كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بعد أن احتشدوا على لجنة الوافدين للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدين أنهم خرجوا للجان الوافدين للتعبير عن حبهم لمصر.
 
20190421_110623
 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

20190421_111201

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 
20190421_111157
 

 

WhatsApp Image 2019-04-22 at 10.40.26 AM
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية: نزلنا الاستفتاء من أجل مصر

صور.. زحام أمام لجان الشرابية فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية

زحام المواطنين بلجان بالدقى للمشاركة فى الاستفتاء

إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاستفتاء فى اليوم الثالث

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

election




لا تفوتك
نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة