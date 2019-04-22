صور.. رئيس لجنة الانتخابات بالمحلة ومدير أمن الغربية يتفقدان لجان الاستفتاء

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

تفقد المستشار احمد الشافعي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز المحلة، يرافقه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية عدد من لجان التصويت بقرى مركز المحلة، رافقهما العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة.

وتابع مدير الأمن خدمات تأمين اللجان، وشدد على اليقظة أثناء الخدمة، ومنع وقوف السيارات بالقرب من اللجان، كما شدد على مساعدة كبار السن فى الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وفى ذات السياق اطمأن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز المحلة، على سير عملية التصويت من المستشارين ورؤساء اللجان الفرعية، وسير العمل باللجان وما إذا كانت هناك معوقات من عدمه.