صور.. رئيس لجنة الانتخابات بالمحلة ومدير أمن الغربية يتفقدان لجان الاستفتاء

تفقد المستشار احمد الشافعي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز المحلة، يرافقه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية عدد من لجان التصويت بقرى مركز المحلة، رافقهما العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة.
وتابع مدير الأمن خدمات تأمين اللجان، وشدد على اليقظة أثناء الخدمة، ومنع وقوف السيارات بالقرب من اللجان، كما شدد على مساعدة كبار السن فى الدخول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.
وفى ذات السياق اطمأن رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمركز المحلة، على سير عملية التصويت من المستشارين ورؤساء اللجان الفرعية، وسير العمل باللجان وما إذا كانت هناك معوقات من عدمه.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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