صور.. توافد عمال مصانع الشرابية على لجان الاستفتاء فى يومه الثالث

كتب ـ لؤى على

توافد عمال مصانع الشرابية على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على استفتاء تعديل الدستور بدائرة الشرابية، فى ثالث أيام الاستفتاء، حيث حرص عدد من أصحاب المصانع على توفير وسائل مواصلات لنقل العمال للمشاركة فى العرس الديمقراطى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



توافد عمال مصانع الشرابية على لجان الاستفتاء فى يومه الثالث (2)



توافد عمال مصانع الشرابية على لجان الاستفتاء فى يومه الثالث (3)