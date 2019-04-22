صور.. بدء فرز الأصوات باللجنة الأولى قسم ثان طنطا

كتب إبراهيم قاسم

بدأت اللجنة الأولى بقسم ثان طنطا، برئاسة المستشار حمدى معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة، فى فرز أصوات المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بحضور وسائل الإعلام ومتابعى منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى .

ومن المقرر عقب الإنتهاء من الفرز إرسال الحصر العددى للجنة الأولى بقسم شرطة ثان طنطا إلى اللجان العامة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً