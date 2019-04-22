صور ..بدء الفرز فى 611 لجنة فرعية بمحافظة المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أغلقت لجان الانتخابات فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظةالمنوفية ، والبالغ عددها611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى ، وبدأ الفرز بلجنة رقم 19 " المغتربين " بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.















