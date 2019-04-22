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صور.. "انزل شارك".. الأطفال يهتفون فى الاستفتاء ب"الزى العسكرى" بالغربية

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:31 م
صور.. "انزل شارك".. الأطفال يهتفون فى الاستفتاء ب"الزى العسكرى" بالغربية مشاركه الاطفال
الغربيه محمد طارق
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فى لفتة تعد الأبرز داخل مدينة زفتى بمحافظة الغربيه ، قامت أسرة باصطحاب أبنائها داخل لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمدرسة المهنيه بزفتى، مرتدين الزى العسكرى، حيث هتفوا "تحيا مصر.. انزل شارك".

من جانب آخر أيدت الدكتورة شيماء دومة أمين عام مساعد المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها فى صالح إعادة بناء مصر الجديدة، وتهدف إلى خدمة المرأة وتعطى لها كامل الحقوق التى لم تتوافر من قبل بنفس القدر.

ودعت شيماء دومة عبر مسيرة نظمتها من سيدات بسيون كل نساء بسيون للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، باعتبارها واحدة من أبرز الأحداث التى تؤكد على أهمية دور المرأة فى المجتمع وتوفر لها كامل الحقوق.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين .

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (1)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (2)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (3)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (4)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (5)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (6)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (7)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (8)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (9)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (10)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (11)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (12)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (13)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (14)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (15)
 

 

انزل شارك ، تحيا مصر الأطفال يهتفون في الاستفتاء ب الزي العسكري بالغربيه (16)
 

 


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