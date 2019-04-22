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صور.. الفلاح الفصيح يوجه رسالة إلى طيور الظلام بتركيا: "موتوا بغيظكم"

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:22 م
صور.. الفلاح الفصيح يوجه رسالة إلى طيور الظلام بتركيا: "موتوا بغيظكم" الحاج حمام على عمر المراشدى والملقب ب"الفلاح الفصيح"
قنا - وائل محمد
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وجه الحاج حمام على عمر المراشدى والملقب  ب"الفلاح الفصيح"، رسالة إلى قنوات الإخوان التى تبث السموم من تركيا قائلا: "موتوا بغيظكم المصريون خرجوا ليقولوا نعم للدستور، مصر خزائن الارض لن تنهزم بذلك التحريض، واقول  لهم حب الوطن من الدين".
 
وأضاف الحاج حمام : "الإخوان لا يعرفون حب الأوطان والمصرين خرجوا ليعطوا الإخوان درسا فى الوطنية، لكى نرد الجميل إلي الرئيس "السيسى" الذى كرم الصعيد وأعطانا حقوقنا التى أهدرت منذ 50 عاماً نعم لاستقرار البلد".
 
من جانبها عبرت أم الشهيد على عب الله عن تقديرها للقيادة السياسية لما لمسته من مشاعر طيبة كان لها بالغ الأثر في نفسها. 
 
والجدير بالذكر أن الشهيد علي عبد الله استشهد إثر اصابته أثناء قيامه بواجبه في مكافحة الإرهاب شرق قناة السويس في سبتمبر عام 2013 .
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 
 
 
 

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