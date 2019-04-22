صور.. العائلة المالكة الإسبانية تحتفل بعيد الفصح بعد عام من خلافات ملكة إسبانيا وحماتها

تحتفل العائلة المالكة الإسبانية بعيد الفصح بحضورها إلى كاتدرائية بالما، وتعود الحياة إلى طبيعتها بعد عام من الخلاف الشهير الذى حدث بين الملكة ليتيزيا وحماتها صوفيا، بسبب صورة تم التقاطها لابنتها مع الجدة.



العائلة المالكة الإسبانية تحتفل بعيد الفصح

ووفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية فقد ظهرت الملكة ليتيزيا بإطلالة أنيقة أثناء حضورها القداس فى مدينة بالما دى مايوركا الإسبانية، وكانت ترتدى فستانا طويل الأكمام باللون الأزرق، ويعتقد بأنه من تصميم العلامة الشهيرة "ماسيمو دوتى"، الذى تميز بالأزهار البيضاء المطبوعة عليه.



العائلة المالكة الإسبانية

وظهرت الملكة ليتيزيا كانت بسيطة لحد كبير من اختيار الفستان الذى يبلغ سعره 69.95 يورو على الانترنت، وأضافت الملكة مظهرا رائعا من الألوان أثناء حملها حقيبة جلدية حمراء من العلامة Menbur، ودائما ما تظهر ملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا بإطلالات أنيقة عند الخروج للقيام بواجباتها الملكية.



الملكة ليتزيا ترتدى فستان أزرق بسيط فى عيد الفصح