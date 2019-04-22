صور.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر

واصل الأهالي بدائرة بندر الأقصر، مساء اليوم الاثنين، الإقبال علي اللجان الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، في الساعة الأخيرة من اليوم الثالث.
وتفقد العميد أيمن الشريف ، رئيس مدينة الأقصر، اللجان للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط توافد مكثف من السيدات والرجال للتصويت.
استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر (5)
استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر (6)
استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر (7)
يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا "أساسى واحتياطي" منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
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