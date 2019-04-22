صور.. استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصل الأهالي بدائرة بندر الأقصر، مساء اليوم الاثنين، الإقبال علي اللجان الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، في الساعة الأخيرة من اليوم الثالث.

وتفقد العميد أيمن الشريف ، رئيس مدينة الأقصر، اللجان للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط توافد مكثف من السيدات والرجال للتصويت.



استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر (5)



استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر (6)



استمرار توافد الناخبين على لجان الاستفتاء بمحافظة الأقصر (7)

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.