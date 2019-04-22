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صور .. استمرار توافد المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"6 أكتوبر"

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:05 م
صور .. استمرار توافد المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بـ"6 أكتوبر" الاستفتاء على الدستور
كتب أحمد الجعفرى
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شهدت لجان الاستفتاء المختلفة والمنتشرة بمدينة 6 أكتوبر، إقبالا كثيفا من المواطنين بالتزامن مع اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وشهدت اللجنة المقامة بمدرسة على بن أبى طالب قدوم عشرات المواطنين من النساء والشباب وحتى الأطفال الذين حرصوا على التواجد بصحبة أسرهم، والذين تجمعوا للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 
 
وفى ظل توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم حرص الأطفال على التواجد مع أسرهم أثناء تأديتهم واجبهم الوطنى فى الإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية، وأخذوا يشيرون للكاميرات بـ"علامات النصر"، ويلوحون بالأعلام.
 
فيما دخل أحد الأطفال فى وصلة رقص على نغمات أغنية "بشرة خير"، أمام اللجنة المنعقدة بمدرسة جيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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