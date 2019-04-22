صور.. استئصال ورم نادر يزن 15 كيلو جرام من بطن فتاة هندية

كتبت ــ أمل علام

كشفت صحيفة "The Sun " البريطانية، عن استئصال ورم نادر يزن 15 كيلو، من بطن فتاة هندية تبلغ من العمر 16 سنة، حيث تمكن الأطباء من إجراء العملية بنجاح، بعد شعورها بآلام حادة بالبطن فشلت الأدوية فى علاجها.



ورم يزن 15 كيلو لفتاة 16 سنة

وقالت الصحيفة، إنه تم استئصال الورم الهائل من داخل رحم الفتاة بواسطة الأطباء الهنود، مشير إلى أن هذه الحالة حيرت المسعفين، نظرا للنمو العميق داخل العضو التناسلي للفتاة أثناء الجراحة في مستشفى سارين في البنجاب.

تم إجراء العملية الجراحية لها بعد فشل الأطباء في علاج آلام المعدة، ومنحت "حياة جديدة" بعد أن تم استئصال الكيس بنجاح من رحمها مؤخرا.

ورم 15 كيلو لفتاة هندية 16 عاما

وقال الأطباء، لا يعتقد أن الورم كان سرطانيا، ومن المتوقع أن تتعافى الفتاة تمامًا.

وأكدت صحيفة The Sun البريطانية، أنه تم إجراء العملية من قبل أخصائي علاج السرطان بالمستشفى، الدكتور فيفيك غوبتا، إلى جانب د. سانجيف سارين ، والدكتور فيفيك ماهاجان، والدكتور جيتانجالي سارين، والدكتور سودهير.

قال والد الفتاة ،" Ravidarpal Singh "، من منطقة Ferozpur في البنجاب، إن العائلة كانت تعرف أن هناك خطأ ما عندما توقفت ابنته عن تناول الطعام، تم علاجها في البداية من قبل الأطباء بسبب الألم، ولكن تم إرسالها لرؤية أخصائي عندما ازدادت الأعراض سوءًا، حيث أن بعد التقييمات الأولية، اكتشف الأطباء الورم الضخم في رحمها.