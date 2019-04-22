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صور.. احتشاد الناخبين بلجان الطالبية للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:19 ص
صور.. احتشاد الناخبين بلجان الطالبية للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور ناخبين أمام لجان الإقتراع في الإستفتاء
كتب محمد صبحى
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أدلى النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة طلعت حرب بالكونيسة بالطالبية.
 
وفى سياق متصل، احتشد عشرات المواطنين أمام المدرسة، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط أجواء من الاحتفالات بالتصويت وتأييد الاستفتاء على تعديل الدستور.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
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