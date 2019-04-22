صور .. إقبال كثيف من المواطنين على لجان الاستفتاء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد لجان محافظة كفر الشيخ اقبالا كثيفاً، حيث امتدت الطوابير لخارج اللجان، وتوافد الشباب للإدلاء بأصواتهم، وكذلك كبار السن من السيدات والرجال .

واحتشد الأهالي خارج اللجان ومنهم من ظل واقفاً فى انتظار دوره ومنهم من جلس بالاستراحات التي وفرتها المحافظة لهم، وهم يرفعون الأعلام ويشيرون بعلامات النصر.