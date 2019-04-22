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الإثنين، 22 أبريل 2019 03:57 م
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صور.. إقبال كبير من الشباب و مشايخ البدو على لجان الاستفتاء براس سدر

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:52 م
صور.. إقبال كبير من الشباب و مشايخ البدو على لجان الاستفتاء براس سدر إقبال كبير من الشباب والمشايخ البدو على لجان الاستفتاء برأس سدر
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهدت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر برأس سدر، إقبالا كبيرا من الشباب ومشايخ البدو على لجان الاستفتاء والتعديلات الدستورية الذين حرصوا على المشاركة بكثافة. 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

إقبال كبير من الشباب والمشايخ البدو على لجان الاستفتاء برأس سدر (1)

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

إقبال كبير من الشباب والمشايخ البدو على لجان الاستفتاء برأس سدر (2)

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

 
إقبال كبير من الشباب والمشايخ البدو على لجان الاستفتاء برأس سدر (3)
 

 


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