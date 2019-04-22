صور.. إقبال كبير من الشباب على لجان الاستفتاء بالاسكندرية

كتب - أحمد عبد الهادى

شهدت اللجنة العليا بالعطارين بالاسكندرية تزاحم ملحوظ لم يحدث من قبل من الشباب والذين حرصوا على المشاركة بكثافة .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين