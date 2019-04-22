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صور.. إقبال المواطنين على التصويت بلجان الاستفتاء فى جنوب سيناء

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:18 ص
صور.. إقبال المواطنين على التصويت بلجان الاستفتاء فى جنوب سيناء توافد المواطنين على لجان الاستفتاء بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبلت لجان الاستفتاء بمدينة طور سيناء، فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية المواطنين، وانتظر المشاركين بالاستفتاء خارج اللجان حتى موعد بدء التصويت.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

توافد المواطنين على لجان جنوب سيناء (1)
 

 

توافد المواطنين على لجان جنوب سيناء (2)
 

 

توافد المواطنين على لجان جنوب سيناء (3)
 
 

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