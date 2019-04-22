صور.. إسعاف الشرقية ينقل مريضا بعد جلسة غسيل كلوى للتصويت على الاستفتاء

الشرقية- فتحية الديب - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

نقل مرفق إسعاف الشرقية، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد على، أحد المواطنين من مستشفي الأربعين بمدينة العاشر من رمضان بعد جلسة غسيل كلوي، إلي مقر اللجنة رقم 10 بمدرسة مبارك كول بالمجاورة 33 بمدينة العاشر من رمضان لرغبته في التصويت علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

كما قام المستشار محمد جاد، رئيس اللجنة رقم 23 بمدرسة الشهيد محمد حسن الصاوي، بقرية الملكيين القبلية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بمساعدة كفيف لا يستطيع إستخدام طريقة بريل أثناء التصويت علي الاستفتاء في التعديلات الدستورية، حرص علي القيام له ومساعدته بنفسه تقديرا له ولحرصه علي ممارسة حقه الإنتخابي، وبعد قيام المواطن بالتصويت قال لرئيس اللجنة "عاش قضاة مصر وعاشت مصر برجالها الشرفاء".

وحرص المستشار أحمد هشام فرحات، رئيس اللجنة الفرعية رقم32 قرية شنيط الحرابوة مركز كفر صقر بالشرقية، علي الخروج للمواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

فقام رئيس اللجنة بالنزول لسيدة لم تتمكن من الدخول أو الانتظار في طابور لكبر سنها، وهو أمين اللجنة رفعت عبد المجيد لمعاونتها علي التصويت وصبغ أصابعها بالحبر الفسفوري، فأعريت المسنة عن شكرها وتقديرها لموقف المستشار، وقالت: "انتو فخر مصر".

وعلى الجانب الآخر طلبت سيدة من المشاركات في اللجنة الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة "السادات" الثانوية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، التقاط صورة مع العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بعد حرص القيادات على مساعدتها بكرسي متحرك، قبل أن يقوم العميد بتقبيل رأس السيدة.

كما قام المستشار أحمد عبدالفتاح رئيس لجنة رقم 4 ومقرها مدرسة الدكتور طلبة عويضة الإعدادية بقرية النمروط الجديده، مركز فاقوس محافظة الشرقية في لفتة إنسانية بمساعدة أشرف محمد حسين رجل قعيد جاء للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وخرج رئيس اللجنة إلى موتوسكل القعيد، لمساعدته في الإدلاء بصوته وطلب منع عدم النزول والدخول إلى لجان الاقتراع، لعدم قدرته على ذلك ومعه علاء سليمان أمين اللجنة وبعض رجال الجيش.

وسمح المستشار للقعيد أن يتسلم ورقة الانتخاب ليدلى بصوته بكل حرية وأخرج له الصندوق لوضع ورقة الاقتراع بنفسه.

ومن جانبه قال أشرف أن مصر تستحق أن يلبي الجميع نداءها حتى لو فقدنا جميع أعضائنا الجسدية وقدم الشكر للمستشار والقائمين على الإشراف ورجال الشرطة والجيش بعض أعضاء اللجنة وردد "تحيا مصر تحيا مصر".

ويشهد محيط اللجان ومقار الاقتراع تواجدا أمنيا مكثفا، لتأمين المواطنين المشاركين على التصويت، ومساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى أماكن تصويتهم.