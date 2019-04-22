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صور.. أكبر معمرتان بالضبعة تدليان بصوتهما على الاستفتاء بالتعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:03 م
صور.. أكبر معمرتان بالضبعة تدليان بصوتهما على الاستفتاء بالتعديلات الدستورية معمرة تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب عبد الله محمود
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حرصتا أكبر معمرتان زينة عبد الله محمد 104 سنوات، وسليمة قنفود فتح الله الدارة والتى تبلغ من العمر 105 أعوام، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وذلك باللجنة الفرعية رقم 1 التابعة للجنة العامة رقم 4 الضبعة بمحافظة مرسى مطروح. 
 
كبر معمرتان بالضبعة (1)
 
ومن جانبه قام المستشار أحمد أبو زيد رئيس اللجنة الفرعية رقم 1، بالتوجه خارج اللجنة لمساعدة المعمرتان، وذلك للإدلاء بأصوتهما فى التعديلات الدستورية، بقصد التخفيف عليهما وعدم إرهاقهما.
 
 
ومن جانبها قالت الحاجة زينة، إن الفترة التى تمر بها مصر فى الآونة الأخيرة لم تشهدها فى حياتها من جو ديمقراطى حقيقى، مضيفة أنها مع تقدم عمرها إلا أنها أصرت على النزول والمشاركة فى التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية من أجل دعم مسيرة الاستقرار والأمان التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
كبر معمرتان بالضبعة (2)
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
 

كبر معمرتان بالضبعة (3)
 

كبر معمرتان بالضبعة (4)
 

كبر معمرتان بالضبعة (5)
 

كبر معمرتان بالضبعة (6)
 

كبر معمرتان بالضبعة (7)
 

كبر معمرتان بالضبعة (8)
 

كبر معمرتان بالضبعة (9)
كبر معمرتان بالضبعة (9)

كبر معمرتان بالضبعة (10)
 

 


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