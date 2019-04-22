صور.. أسقف الواحات يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية بالوادى الجديد

الوادى الجديد – فريق المحافظات

أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ايبارشية الوادى الجديد والواحات، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة.

وأكد مسئول إعلام كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، سامح منقريوس، اليوم الاثنين، أن الكنيسة وفرت حافلات ووسائل نقل للانتقال لمقار الاستفتاء بسهولة للمشاركة فى هذا الحدث الوطنى، ولتأييد مسيرة البناء والتنمية فى الوطن.

وتضم محافظة الوادى الجديد 60 مركزًا انتخابيُا باجمالى61 لجنة فرعية وصندوق انتخابى بمراكز المحافظة الخمسة بالقرى والمدن، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت علي مستوي المحافظة 173 ألف 724 مواطن، وتضم المحافظة 5 لجان عامة هي :قسم الخارجة، مركز باريس، مركز الفرافرة، مركز الداخلة، مركز بلاط، بإجمالي 61 لجنة فرعية بيانها كالتالي، الخارجة ( 19 لجنة )، باريس (4 لجان )، الفرافرة (7 لجان)، الداخلة (24 لجنة)، بلاط (5 لجان )، ويتولى أكثر من 86 قاضيا الإشراف على الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة في 5 لجان قضائية إشرافية موزعة علي المراكز الإدارية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.