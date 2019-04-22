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"صحة أسوان": توفير 108 سيارات إسعاف لحين الانتهاء من عملية فرز الأصوات

الإثنين، 22 أبريل 2019 07:00 ص
"صحة أسوان": توفير 108 سيارات إسعاف لحين الانتهاء من عملية فرز الأصوات سيارات الإسعاف تنقل المواطنين للتصويت على الاستفتاء
أسوان ندى سليم
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أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، على توافر ١٠٨ سيارات إسعاف بجميع أنحاء محافظة أسوان، على مدار اليوم الأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا على تواجد كل سيارة إسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية تحسبا لأى حالات طارئة، موضحا أن سيارات الإسعاف ستظل متوفرة أمام اللجان حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات.


وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية توفر عربات الإسعاف لأى مواطن أو مواطنة يرغب فى الإدلاء بصوته وتمنعه ظروفه الصحية، مؤكدا أن أى مواطن يتواصل مع الخط الساخن لخدمة الإسعاف ويتم تلبية طلبه على الفور.

 


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