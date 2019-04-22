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شاهد.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى بوزراء الشباب العرب

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:21 م
شاهد.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى بوزراء الشباب العرب الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارء الشباب والرياضة العرب
كتب أيمن رمضان
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية وزراء الشباب والرياضة العرب،  بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى رحب بالالتقاء مجدداً بوزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك وذلك على هامش الدورة الـ42 لمجلسهم بالقاهرة، منوهاً على أهمية استمرار العمل على تنظيم دور وزارات الشباب والرياضة فى توجيه طاقات الشباب وتكريس مفاهيم الوحدة الوطنية، فضلاً عن النهوض بالشباب رياضياياً وثقافياً واجتماعياً وإبراز دورهم فى أداء واجباتهم، وكذلك توعية الشباب بالتحديات التى يفرضها انتشار التكنولوجيا البازغة فى العصر الحالى وتأثيرها على فرص العمل خلال المستقبل المنظور.

كما أشاد الوزراء العرب باهتمامات القيادة السياسية فى مصر بالمجالين الشبابي والرياضي من خلال تبنى العديد من المبادارات التفاعلية مع الشباب، وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية فى هذا الصدد، والتى تعكس دوراً محورياً للشباب فى استراتيجية التنمية الوطنية  فى مصر .

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ"سوياتا مايجا" رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،  بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى رحب برئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكداً الأهمية التى توليها مصر لإنجاح أعمال الدورة 64 للجنة التى تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 24 إبريل إلى 14 مايو 2019، وذلك فى ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وحرص مصر منذ إنشاء اللجنة، التى تعد إحدى الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى المسئولة عن متابعة أوضاع حقوق الإنسان فى دول القارة، على التعاون معها وتعزيز دورها، الأمر الذى انعكس فى مشاركة مصر الفاعلة فى صياغة الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المنشئ للجنة.

من جانبها، أكدت "مايجا" سعادتها بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس، موجهة الشكر على استضافة مصر لأعمال الدورة 64 للجنة، ومؤكدة أهمية ومحورية الدور المصرى على صعيد العمل الأفريقى، للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى القارة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ديميترس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير القبرصى بالقاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رحب برئيس مجلس النواب القبرصى، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تجمع مصر وقبرص والشعبين الصديقين، وحرص مصر على تعزيزها فى مختلف المجالات، وطلب نقل تحياته وتقديره إلى رئيس قبرص "نيكوس أنستسيادس"، مثمنًا التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس القبرصى لبحث سبل مواصلة التعاون الثنائى بين البلدين وكذلك التعاون الثلاثى فى إطار الآلية التى تجمع مصر وقبرص واليونان، لما تمثله تلك الآلية من نموذج يحتذى به للتعاون البناء فى منطقة شرق المتوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى، سلم الرئيس رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع فى جمهورية السودان الشقيق، فضلاً عن الأعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبى وادى النيل، إلى جانب الدور المصري المحورى فى القارة فى إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقى المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقى.


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