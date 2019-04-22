سيدة ببنى سويف أثناء تصويتها على الدستور: "عملنا الصح وأدعو الجميع للنزول"

بنى سويف - أيمن لطفى

قالت سيدة أثناء إدلائها بصوتها فى اليوم الثالث للاستفتاء على الدستور بلجنة نقابة المعلمين بمدينة بنى سويف: "عملنا الصح" .

وأضافت السيدة لـ "اليوم السابع" "أنا قلت نعم للتعديلات الدستورية لأننى مقتنعة أنها فى صالح الشعب المصرى واستقرار الوطن، وأدعو الجميع إلى النزول والإقبال على اللجان بكثافة حتى نوجه رسالة للخارج وكذلك أعداء الوطن مفادها أننا "بنحب بلدنا وريسنا".

واصطحب أحد أفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية ببنى سويف، أحد المواطنين وساعده فى الوصول إلى لجنته بمدرسة الأقباط الإعدادية بجوار منطقة كنيسة المطرانية، والتى تضم لجنتين انتخابيتين، وقدم العجوز الشكر للجندى، مؤكدا حبه لمصر ورئيسها وجيشها وشرطتها، لذلك جاء للمشاركة بايجابية فى عرس الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



أحد الجنود يساعد المواطنين ببنى سويف