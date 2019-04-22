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سماح عمار تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:33 م
سماح عمار تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية سماح عمار
كتب - هيثم عويس
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أدلت الإعلامية سماح عمار، عضو مجلس إدارة مصر المقاصة، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل اللجنة رقم 21 بمدرسة الشهيد محمد أشرف عبد الفتاح التجريبية بمدينة نصر.
 
وأكدت عضو مجلس إدارة المقاصة حرصها على ممارسة حقها الديمقراطى بجانب دورها فى المنظومة الرياضية التي تساهم فى دعم بلدها أمام العالم ضد حملات التشوية من المغرضين، وأعلنت موافقتها على التعديلات الدستورية، فى ظل المزايا والمكاسب للمرأة المصرية، واستكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى، وحالة الأمن والأمان التي ينعم بها الشعب ويشعر بها كل المواطنين.
 
سماح عمار 2
سماح عمار 

سماح عمار 3
سماح عمار 

سماح عمار
سماح عمار
 
وأوضحت  سماح عمار أن مجلس إدارة مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، كان حريصا على دعم الديمقراطية وتأييد التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة بفعالية وإيجابية ، لدعم مسيرة الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

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