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سعر الدولار اليوم الإثنين 22-4-2019 مقابل الجنيه المصرى

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:15 ص
سعر الدولار اليوم الإثنين 22-4-2019 مقابل الجنيه المصرى الدولار - أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 22-4-2019، استقرار مسجلا ثباتا أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، والتى كانت العملة الأمريكية قد شهدت تراجعا بها.

 

 

وثبت سعر الدولار، مسجلا 17.15 جنيها للشراء، و17.25 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى، وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الدولار، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.13  جنيه للشراء

17.23  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع


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