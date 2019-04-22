سائق يشرع فى قتل عامل لمنعه من استقلال جرار زراعى "عنوة" ببنها

القليوبية - نيفين طه

شرع سائق فى قتل عامل بـ "قالب طوب" لرفض المتهم استقلال المجنى عليه لجرار زراعى كان يقوده داخل مدينة بنها، فنشبت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه فى رأسه بقالب الطوب مما أحدث إصابة بالغه به.

جرى نقل المصاب للمستشفى بحالة خطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحى رئيس مباحث قسم أول بنها، بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول "مصطفى.م.ا" عامل مصاب بشرخ بقاع الجمجمة واسترواح هوائى بالمخ وجرى حجزه بقسم الرعاية المركزة، ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال والدة المصاب "ميرفت ز ع" ربة منزل، اتهمت "وليد.م.ف" سائق والسابق إتهامه فى قضية قتل خطأ بالتعدى على ابنها وإحداث إصابته المشار إليها مستخدما فى ذلك قالب طوب .

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة المتهم جرار زراعى بمقطورة محمله بالطوب وحال سيره بناحية كوبرى 15 مايو دائرة القسم استوقفه المصاب وطلب منه استقلال الجرار رفقته حتى منطقة سكنه، الأمر الذى رفضه وعقب تحركه بالجرار فوجئ بالمصاب مستقل المقطورة من الخلف.

على أثر ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقالب طوب محدثا إصابته المشار إليها وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعه على النحو المبين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3162 جنح قسم اول بنها لسنة 2019م.