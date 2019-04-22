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رحلة مسنة من المنزل للجان الاستفتاء: "مشيت عدة كيلو مترات عشان مصر"

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:51 م
رحلة مسنة من المنزل للجان الاستفتاء: "مشيت عدة كيلو مترات عشان مصر" مسنة
كتب أسامة طلعت
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رصدت كاميرا دوت مصر رحلة السيدة منيرة أو كما عرفت نفسها أم هشام بحثا عن لجنتها للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى اكتشفت أنها داخل لجنة المدرسة التجارية بالهرم، تبعد عن بيتها بمنطقة أرض فكيهة مسافة تبعد عدة الكيلومترات، قطعتهم سيرا على أقدامها وعصاها وحاملة ذكريات 80 عاما، ورغم التعب والمشقة إلا أنها رفضت الجلوس وقالت: "غصب عنى لازم أنزل عشان يبقى ليا اسم فى البلد".

ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح السبت 20 إبريل وتستمر حتى اليوم الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج قد انطلقت الجمعة 19 إبريل واستمرت حتى أمس الأحد 21 إبريل، وتمت عملية التصويت داخل (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أيام عن السماح للوافدين بالتصويت في أي لجنة، بل وقامت بتخصيص لجان خاصة بالوافدين داخل بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمكنك التعرف على لجنتك الانتخابية من خلال 3 طرق:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي https://www.elections.eg أو الاتصال برقم 141 عبر أي خط أرضي أو محمول، أو رسالة نصية لـ 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.


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