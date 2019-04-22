رئيس وزراء تركى سابق ينتقد تحالف أردوغان مع القوميين

رويترز

قال رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو اليوم الاثنين إن التحالف بين حزب العدالة والتنمية، الذى ينتمى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، والقوميين أضر بالحزب وذلك فى بيان ينتقد سياسات الحزب بعد الانتخابات المحلية التى جرت الشهر الماضى.

ويتمتع داود أوغلو بمكانة بارزة فى الحزب وتولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان. وخسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة واسطنبول أكبر مدن البلاد فى الانتخابات التى جرت يوم 31 مارس.

وذكر داود أوغلو فى بيان مكتوب "تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب".