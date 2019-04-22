رئيس وزراء العراق يهنئ الشعب المصرى بالاستفتاء فى اتصال بالسيسى

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، حيث قدم رئيس الوزراء العراقى خلال الاتصال التهنئة للشعب المصرى بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنجاح، مشيداً بالتطورات الإيجابية التى تشهدها مصر على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية والتنموية على مدار السنوات الماضية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء العراق أكد تقدير بلاده الكبير لمصر وللرئيس السيسى، فى إطار العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى اعتزاز مصر بما يجمعها بالعراق من علاقات أخوة تاريخية، مشيداً بالتطور المستمر الذى تشهده أطر التعاون بين الدولتين، ومؤكداً مواصلة دعم مصر للحكومة العراقية والعمل على تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وأضاف "راضى" أن الاتصال الهاتفى تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خاصة فى ضوء ما أسفرت عنه القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، التى عقدت بالقاهرة فى شهر مارس الماضى، من نتائج إيجابية.

كما تطرق الاتصال الهاتفى إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، وبما يساهم فى تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية.