video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 12 مركزا تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:00 ص
رئيس هيئة الرعاية الصحية: 12 مركزا تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية مع محرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكد الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل أنه 12 مركز طبى يقدمون خدمات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد مع بدء تطبيق المنظومة .

وقال الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية لــ "اليوم السابع" أن المراكز تقدم خدمات طبية فى تخصصات النساء والتوليد وطب الأطفال والباطنة وعيادات الأسنان وتابع : الخدمات ذات جودة عالية.

وأوضح الدكتور خالد نورى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن جميع المواطنين ببورسعيد مشمولين بالتغطية الصحية لكافة الأمراض وليس هناك تفرقة فى الخدمة ونوعها بين أى مواطن وأخر .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرات "100 مليون صحة" لدول شرق المتوسط وأفريقيا

الصحة

الرعاية الصحية

مركز طبى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة