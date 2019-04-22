رئيس جهاز "أسيوط الجديدة": تنفيذ 22 مشروعا خدميا بالمدينة

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه جارى تنفيذ 22 مشروعاً خدميا بالمدينة، أبرزها نقطة شرطة بمنطقة الإسكان الاجتماعى، ومخبز، ومدرسة ثانوى عامة، ومدرسة تعليم أساسى، وسوقان تجاريان نموذج (3 محال)، ومسجد، ونقطة إسعاف، وملعب خماسى، ومركز شباب مصغر بمركز الخدمات الرئيسى، وملعب ثلاثى بمركز الخدمات، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وحضانة طفل بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال.

وأضاف إنه سيتم أيضا إنشاء سوقين تجاريين نموذج (3 محال)، بمنطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة 375 فداناً الجنوبية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية، وملعب خماسى بمنطقة ابنى بيتك 2، وحضانة طفل بمنطقة باقى الحى الثانى، ومحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحى الأول، وسوقان تجاريتان نموذج (3 محال)، بمنطقة باقى الحى الثانى، وملعب خماسى بمركز خدمات الحى الأول، ومدرسة تعليم أساسى بمنطقة شمال الجامعة، وملعب خماسى بمنطقة باقى الحى الثانى.

وذكر رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، ووحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسى، و5 حضانات، و5 أسواق تجارية، وسوقين تجاريتين نموذج (3 محال)، بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وسويقة بمنطقة مركز خدمة الإسكان العائلى الثانى، ومدرسة تعليم أساسى، وحضانة، بمنطقة ابنى بيتك 4، وحضانة طفل بمنطقة الإسكان العائلى الأول، وسوق تجارية إدارية بمركز خدمات شمال الجامعة، وسوق تجارية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وسوق تجارية إدارية بمركز الخدمات الرئيسى لمنطقة رجال الأعمال، ونقطة الإطفاء بمركز الخدمات الرئيسى بمنطقة 226 فداناً جنوب شرق المدينة، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة 375 فداناً قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثى بمركز خدمات منطقة رجال الأعمال، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدرسة تعليم أساسى بمنطقة الإسكان الاجتماعى 375 فداناً جنوب شرق المدينة، ومدرسة تعليم أساسى بمركز خدمات المجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال (مدارس النيل).

وتابع: "جارى تنفيذ حضانة طفل بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وملعب ثلاثى بمنطقة شمال الجامعة، وحضانة بالمجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، وحضانة طفل بالمجاورة الرابعة بمنطقة رجال الأعمال، وحضانة بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة 375 فداناً جنوب شرق المدينة، ومكتبة ونادى طفل بالحى الثانى، ونقطة إطفاء بمركز خدمة الامتداد المستقبلى، ووحدة صحية بمنطقة شمال الجامعة، ووحدة صحية، ومدرسة تجريبية، ومدرسة ثانوى عامة، بمنطقة باقى الحى الثانى، ومدرسة تعليم أساسى بمنطقة شمال الجامعة، وملعب ثلاثى بمنطقة رجال الأعمال.