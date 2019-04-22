رئيس جامعة القاهرة: ننفذ مشروعات كبيرة لتحويل الجامعة إلى الإدارة الرقمية

كتب وائل ربيعى

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتفالية كلية الحاسبات والمعلومات بتخريج الدفعة الـ 19 من الكلية، التى أُقيمت الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتورة إيمان ثروت، عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد رئيس جامعة القاهرة بكلمته بالاحتفالية، أن العالم يشهد تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات ووظائف المستقبل، كتخصصات الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتخصص الريبوتات، مضيفًا أنه لن يحدث تقدم حقيقى، إداريًا وعلميًا واقتصاديًا إلا من خلال التحول الرقمى، قائلًا "قطعنا شوطا كبيرًا في جامعة القاهرة فى هذا الاتجاه بمشاركة أساتذة الحاسبات والمعلومات، ونقوم بمشروعات كبيرة لتحويل الجامعة إلى الإدارة الرقمية، وأنتم شباب الحاسبات والمعلومات من نعول عليهم العمل من أجل تقدم الوطن فى هذا السباق".

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه المنعقد يوم 14 مارس الماضي على تغيير مسمي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعى بالكلية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الاستراتيجية العربية للتحول الرقمى التى وضعتها جامعة القاهرة، واطلقتها بالتعاون مع حكومة ابوظبى وجامعة الدول العربية، وهى تمثل إضافة لهذا التخصص النوعي بالجامعة، وتعتبر نقلة كبيرة فى تطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية الهائلة على مستوى العالم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يقود كل الاقتصاديات. واختتم كلمته بتهنئة الخريجين وأولياء أمورهم، موجهًا لهم النصيحة ألا تتوقف مسيرة علمهم على شهادة البكالوريوس، بل من الضروري متابعة الجديد في تكنولوجيا المعلومات والتدريب لمسايرة التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.