رئيس الصومال يصل القاهرة للقاء السيسى

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الله فرماجو رئيس الصومال، فى زيارة للقاهرة يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمشاركة فى قمة مع عدد من الرؤساء الأفارقة .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تستضيف القاهرة اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبى.

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، فضلاً عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذلك دميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية .

يحضر مبعوثون عن رؤساء كل من أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية، وكينيا مونيكا جوما وزيرة الخارجية، ونيجيريا مصطفى لوال سليمان وكيل وزارة الخارجية .

تستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك .