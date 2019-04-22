video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 11:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة مجلس النواب الأمريكى: تفاوت آراء الديمقراطيين بعد تقرير "مولر"

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:00 م
رئيسة مجلس النواب الأمريكى: تفاوت آراء الديمقراطيين بعد تقرير "مولر" نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، اليوم الاثنين، إن آراء أعضاء المجلس من الديمقراطيين تفاوتت بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد نشر نسخة محررة من تحقيق المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر فيما يتعلق بدور روسيا فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.

 

وأضافت فى رسالة إلى زملائها الأعضاء فى الحزب الديمقراطى إن من "الضرورى معرفة أن الوقائع المتعلقة بمساءلة الرئيس يمكن الحصول عليها خارج جلسات المساءلة".

 

وقالت إن الرئيس دونالد ترامب انخرط فى سلوك غير أخلاقى ومنعدم الضمير إلى حد بعيد "سواء كان من الممكن توجيه الاتهام إليه حاليا أم لا".

 

وترك كبار الأعضاء الديمقراطيين فى الكونجرس الباب مفتوحا فيما يتعلق بمساءلة الجمهورى ترامب لكنهم قالوا أيضا إنهم بحاجة لاستكمال تحقيقهم الخاص أولا فيما إذا كان ترامب عطل العدالة أثناء تحقيق مولر.

 

وقالت بيلوسى فى رسالتها "بينما تتفاوت آراؤنا بين البدء فى التحقيق فيما توصل إليه تقرير مولر أو البدء مباشرة فى المساءلة، فإننا متفقون تماما على ضرورة المضى قدما نحو الوصول إلى الحقيقة".

 

وأضافت "وبينما نتقدم لكشف الحقيقة وتقديم إصلاحات إضافية نحتاجها لصون ديمقراطيتنا، علينا أن نظهر للشعب الأمريكى أننا نسعى دون أى هوى أو تحيز ونركز على جلاء الحقيقة".

 

ومن المقرر أن يناقش الأعضاء الديمقراطيون فى مجلس النواب خطواتهم المقبلة خلال مؤتمر عبر الهاتف فى وقت لاحق اليوم الاثنين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

سناتور ديمقراطية طامحة فى الرئاسة تدعو الكونجرس إلى مساءلة ترامب

رئيسة مجلس النواب الأمريكى

مجلس النواب الأمريكى

الكونجرس

الديمقراطيين

تقرير مولر




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة