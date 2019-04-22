خالد حنفى يدلى بصوته فى لجنة المغتربين بمدينة 6 أكتوبر

كتب – إسلام سعيد

أدلى الدكتور خالد حنفى ، أمين عام اتحاد الغرف العربية بصوته على التعديلات الدستورية فى مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين لجنة مغتربين بمحافظة 6 أكتوبر.

وقال حنفى، إن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى وأن التعديلات تحقق طموحات الشعب من اجل استكمال عمليات التنمية والمشروعات القومية الكبرى وسرعة النمو الاقتصادى ورفعة الوطن والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ودعم الحياة السياسية والحفاظ على الاستقرار الذى تشهده مصر ومكافحة الارهاب الأسود.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.