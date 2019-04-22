حكومة سريلانكا: ستة من تفجيرات أمس الثمانية كانت انتحارية

كولومبو(أ ش أ)

أكد قسم المحللين فى الحكومة السريلانكية اليوم الاثنين، أن ستة من التفجيرات الثمانية التى وقعت أمس الأحد فى جميع أنحاء البلاد كانت تفجيرات انتحارية.

ونقلت صحيفة "تايمز أونلاين" السريلانكية عن القسم قوله إنه تم التأكد أن الهجمات التى وقعت فى فنادق شانجريلا وكينجزبرى وسينامون جراند وفى كنيسة القديس أنتونى فى كوتاهينا وكنيسة القديس سيباستيان فى كاتوفابيتيا وكنيسة زيون فى باتيكالوا، كانت انتحارية.

وأوضح قسم المحللين الحكومى أن سبعة مفجرين انتحاريين نفذوا هذه الانفجارات الستة.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح أمس الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق وأدت إلى مقتل 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، فى وقت سابق، حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، كما ألقت السلطات القبض على 24 شخصا على خلفية هذه التفجيرات.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الهجمات الإرهابية التى استهدفت المدنيين الأبرياء فى سريلانكا أمس باعتبارها عمل غير انسانى، متعهدة بأن تظل سول ملتزمة التزاما راسخا بالقضاء على الإرهاب تماشيا مع المجتمع الدولى.

أعربت - فى بيان لها أوردته وكالة أنباء " يونهاب" الكورية الجنوبية - عن تعازيها لحكومة سريلانكا وشعبها فى ضحايا التفجيرات التى أدت إلى مصرع وإصابة المئات من الأشخاص.

وقالت "إننا نتقدم بتعازينا ومواساتنا فى ضحايا انفجارات 21 أبريل لأسر الضحايا و الشعب السريلانكى وحكومته " مشيرة إلى أنه لا يوجد تقرير عن ضحايا من الكوريين الجنوبيين فى هذه التفجيرات.