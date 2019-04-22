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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:25 م
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حصر المكاتب الممارسة للأنشطة السياحية دون ترخيص بالبحر الأحمر

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:06 م
حصر المكاتب الممارسة للأنشطة السياحية دون ترخيص بالبحر الأحمر السياحة فى البحر الأحمر
( أ.ش أ )
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عقد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ؛ اجتماعا مع فرع الغرفة بالبحر الأحمر لمناقشة وبحث مشاكل الشركات السياحية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر  حيث تم مناقشة حصر المكاتب "غير السياحية" التى تمارس الأنشطة السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الغرفة لإقصاء الدخلاء على النشاط السياحى لما لهم من أثر سلبى كبير على القطاع بأكمله من الناحية الأمنية والفنية والإقتصادية على حد سواء .

وأكدت الغرفة  ، في بيان لها أن الإجتماع بحث بعض النقاط الأساسية حيث تم التأكيد على تطبيق منظومة إصدار تصاريح الرحلات السياحية ،   طبقاً لقرار وزير السياحة رقم 298 لسنة 2014 وتفعيل جميع بنوده بكل حزم حفاظاً على مكتسبات الشركات السياحية ولتحسين جودة الخدمة المقدمة للسائحين ، كما تم الاتفاق على تجهيز مقر جديد لفرع الغرفة بالبحر الأحمر بما يليق بغرفة شركات السياحة حيث كلف مجلس الإدارة الفرع بالبحث فيما بين البدائل المتاحة والمفاضلة بينها.

وشهد الاجتماع عرض منظومة التطوير للربط الإلكتروني التكنولوجى التى تقوم الغرفة الرئيسية بها حالياً والتي من المتوقع اكتمالها بنهاية شهر يوليو القادم لمشاركة فروع الغرفة فى كافة الخدمات التى يتم تقديمها للشركات السياحية بالمحافظات ، وتم التنسيق مع فرع الغرفه بالبحر الأحمر لوضع دراسة بآلية مقترحة لعمل الشركات السياحية داخل مطار الغردقة الدولى لتذليل أى عقبات قد تواجهها الشركات أثناء آداء أعمالها بالمطار .

وأوضحت الغرفة ، انه تم ايفاد لجنة فحص السيارات السياحية لتبدأ أعمالها بمدينة الغردقة بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ حيث أنهت اللجنة فحص 609 سيارة سياحية متنوعة خلال يومى 15 و 16 أبريل الجارى .

ووضع مجلس إدارة الغرفة؛ خطة زمنية لزيارة كافة فروع الغرفة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجة الشركات السياحية في كافة محافظات الجمهورية


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