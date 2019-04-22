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حبس محامٍ ضرب زوجته وعذبها حتى الموت ببولاق الدكرور

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:35 م
حبس محامٍ ضرب زوجته وعذبها حتى الموت ببولاق الدكرور حجز - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس محامٍ 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته "صفاء.ت" 48 سنة، ربة منزل، بعد وصلة تعذيب، بسبب خلافات زوجية بينهما ببولاق الدكرور.
 
كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الرابع من العمر وقد عثر عليها ملقاة بغرفة نومها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من جسدها.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي أفادوا فيه تعدى محام بالضرب على زوجته مما أدى إلى وفاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم العثور على جثة  المجنى عليها.
 
وكشفت التحريات أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، فاعتدى عليها بالضرب بقطعة خشبية، مما أسفر عن  إصابتها بجروح بمناطق متخلفة في جسدها، ومن ثم وفاتها.

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