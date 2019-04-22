جبالى المراغى يدلى بصوته فى الاستفتاء.. ويؤكد: العمال كلمة السر

كتب محمود راغب

أدلى النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية صباح اليوم داخل لجنة المؤسسة الثقافية العمالية بمدينة نصر.

وقال المراغى، إن عمال مصر دائماً وأبداً كلمة السر فى الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أنه تفقد العديد من اللجان الانتخابية وكان العمال فى طليعة طوابير الانتخابات.

وطالب جبالى المراغى الشعب المصرى الوفى باستغلال اليوم الثالث للاستفتاء والنزول والتعبير عن آرائهم بكل حرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت فى عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن التعديلات بشكلها النهائى أعادت للعمال والفلاحين حقهم الذى جار عليه دستور 2014 كما منحت المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط مزايا لم تكن موجودة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، وتنتهى اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.