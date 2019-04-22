video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تمثال السيد المسيح ملطخ بدماء ضحايا تفجيرات استهدفت كنائس بسريلانكا

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:06 ص
تمثال السيد المسيح ملطخ بدماء ضحايا تفجيرات استهدفت كنائس بسريلانكا تمثال السيد المسيح
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

شوهد بأحد الكنائس المستهدفة بالتفجيرات الإرهابية، أمس الأحد تمثال السيد المسيح وهو ملطخ بدماء الضحايا، ففى مشهد قاسى، استيقظ العالم، أمس على مقُتل أكثر من 200 شخص وإصابه ما لا يقل عن 450 آخرين فى تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة فى سريلانكا فى عيد القيامة اليوم الأحد فى أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وبعد ساعات من الهجمات التى قال مسؤولون إن بعضها نفذه انتحاريون داهمت قوات الأمن أحد المنازل فى العاصمة السريلانكية واعتقلت سبعة أشخاص فى حين سقط ثلاثة من أفرادها قتلى.

تمثال السيد المسيح ملطخ بالدماء
تمثال السيد المسيح ملطخ بالدماء

 

وأعلنت الحكومة حظر التجول فى كولومبو وحجبت شبكات التواصل الاجتماعى وتطبيقات التراسل بما فى ذلك فيسبوك وواتساب. ولم يتضح متى سيتم رفع حظر التجول.

لكن فى مؤشر على أن الهجمات قد تثير أعمال عنف، قالت الشرطة مساء أمس الأحد إن مسجدا فى منطقة بوتالوم بشمال غرب البلاد شهد هجوما بقنبلة حارقة كما تعرض متجران يملكهما مسلمون فى منطقة كولاتارا فى الغرب لهجمات تخريبية.

تمثال السيد المسيح
تمثال السيد المسيح

 

وأقرت الحكومة بأنها تلقت "معلومات مسبقة" عن احتمال قيام جماعة متطرفة محلية غير معروفة بهجمات على كنائس لكنها لم تتخذ الإجراءات الكافية حيال ذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا للصحفيين "إجمالا لدينا معلومات من جميع المستشفيات عن وجود 207 قتلى. وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن فإن هناك 450 مصابا فى المستشفيات".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد ..لحظة القبض على أحد المشتبه بهم فى تفجيرات سريلانكا

كندا تطالب مواطنيها فى سريلانكا بالحد من حركتهم وتحذر من هجمات محتملة

سريلانكا: 27 أجنبيا من بين ضحايا التفجيرات بالبلاد

"اللجنة الدينية بالبرلمان " تدين الأحداث الإرهابية فى سريلانكا

شرطة نيويورك تتخذ تدابير أمنية مشددة عقب تفجيرات سريلانكا

وزيرة الهجرة: لا يوجد مصريون ضمن ضحايا الأحداث الإرهابية فى سريلانكا

ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا

الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية فى سريلانكا

رئيس الوزراء سريلانكا يؤكد اعتقال 8 أشخاص على صلة بتفجيرات الأحد

srilanka

سيرلانكا

هجوم سيرلانكا الإرهابى

تفجير سيرلانكا

كنائس سيرلانكا

تفجيرات كنائس سيرلانكا

كنيسة سان سيباستيان

مايتريبالا سيريسينا

ارهاب




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور)

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة