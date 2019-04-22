تمثال السيد المسيح ملطخ بدماء ضحايا تفجيرات استهدفت كنائس بسريلانكا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شوهد بأحد الكنائس المستهدفة بالتفجيرات الإرهابية، أمس الأحد تمثال السيد المسيح وهو ملطخ بدماء الضحايا، ففى مشهد قاسى، استيقظ العالم، أمس على مقُتل أكثر من 200 شخص وإصابه ما لا يقل عن 450 آخرين فى تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة فى سريلانكا فى عيد القيامة اليوم الأحد فى أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وبعد ساعات من الهجمات التى قال مسؤولون إن بعضها نفذه انتحاريون داهمت قوات الأمن أحد المنازل فى العاصمة السريلانكية واعتقلت سبعة أشخاص فى حين سقط ثلاثة من أفرادها قتلى.



تمثال السيد المسيح ملطخ بالدماء

وأعلنت الحكومة حظر التجول فى كولومبو وحجبت شبكات التواصل الاجتماعى وتطبيقات التراسل بما فى ذلك فيسبوك وواتساب. ولم يتضح متى سيتم رفع حظر التجول.

لكن فى مؤشر على أن الهجمات قد تثير أعمال عنف، قالت الشرطة مساء أمس الأحد إن مسجدا فى منطقة بوتالوم بشمال غرب البلاد شهد هجوما بقنبلة حارقة كما تعرض متجران يملكهما مسلمون فى منطقة كولاتارا فى الغرب لهجمات تخريبية.



تمثال السيد المسيح

وأقرت الحكومة بأنها تلقت "معلومات مسبقة" عن احتمال قيام جماعة متطرفة محلية غير معروفة بهجمات على كنائس لكنها لم تتخذ الإجراءات الكافية حيال ذلك.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا للصحفيين "إجمالا لدينا معلومات من جميع المستشفيات عن وجود 207 قتلى. وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن فإن هناك 450 مصابا فى المستشفيات".