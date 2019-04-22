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الإثنين، 22 أبريل 2019 10:21 م
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تعيين وزير المالية فى دولة مالى رئيساً للوزراء

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:00 م
تعيين وزير المالية فى دولة مالى رئيساً للوزراء إبراهيم بوبكر كايتا رئيس دولة مالى
باماكو أ ش أ
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عين رئيس دولة مالى، إبراهيم بوبكر كايتا، وزير مالية البلاد بوبو سيسى رئيساً للوزراء اليوم الأثنين، وذلك بعد أيام من استقالة الحكومة، وذلك وفقا لبيان صادر عن الرئاسة نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية.

وكان رئيس وزراء مالى السابق "سوميلو بوبيى مايجا" قد قدّم منذ أيام استقالته إلى جانب حكومته بالكامل على خلفية الانتقادات التى طالته بفعل تصاعد موجة العنف فى البلاد فى الفترة الأخيرة، وأفادت رئاسة الجمهورية فى مالى - فى بيان - بأن الرئيس وافق على استقالة مايجا إلى جانب جميع أعضاء حكومته.

وكان عدد من مُشرعى البرلمان المالى قدموا اقتراحًا بسحب الثقة من مايجا وحكومته، بسبب فشله فى القضاء على الاضطرابات التى تشهدها البلاد.

 


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