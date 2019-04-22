تعليم سوهاج تنظم مسيرة بالأعلام.. وقومى المرأة يحث السيدات على نزول الاستفتاء

سوهاج ـ عمرو خلف - محمود مقبول

نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مسيرة حاشدة ضمت كافة العاملين بالديوان العام، وعدد كبير من الطلاب، وذلك بقيادة الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة حيث حملت المسيرة الأعلام، وردد فريق الكشافة الهتافات الوطنية فى حب مصر.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة، إن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى لا يجب التخلف عنه، وأن ما يحدث الآن بمصر خير دليل على أن القيادة السياسية تسير فى الطريق الصحيح، ووفقا لخطط محددة تهدف جميعها فى النهاية إلى تنمية الوطن والمواطن.

وأضاف شلتوت، أن مسيرة اليوم ضمت الطلاب والعاملين من أجل حث المواطنين على الخروج والمشاركة فى هذ العرس الديمقراطى، والملفت للنظر فى هذه المسيرة، هو مشاركة أولياء الأمور أبنائهم الطلاب فى المسيرة وترديد الهتافات الوطنية، وهذا يدل على الوطنية وحرص أولياء الأمور على غرثها فى أبنائهم الطلاب لخلق جيل يعلم أن حب الوطن شىء مقدس وواجب لا يمكن التخلى عنه.

كما قام أعضاء المجلس القومى للمرأة بسوهاج، بحشد عدد كبير من السيدات لحثهن على النزول، وذلك للمشاركة لتوعيتهن بالإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على الدستور، بقرى الشيخ مكرم والصوامعة ومركز أخميم ودار السلام وساقلتة وطما وطهطا وجهينة .

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منى حنا المقرر المناوب فى تصريح خاص لـ اليوم السابع "، إن المجلس يقوم بتوعية السيدات للإدلاء بأصواتهن بالقرى والمراكز، مشيرة الى أن المجلس يقوم بتوفير وسائل الانتقال للسيدات بالمجان من منازلهن الى اللجان الانتخابية، وأن كل عضو من الفرع متابع لعملية الاستفتاء فى القرى والمراكز.

ومن جهته، تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي غرفة العمليات الرئيسية، والتي تستمر ‏طيلة أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القيادات والأجهزة المعنية، وذلك بديوان عام محافظة سوهاج.