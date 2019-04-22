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تعليم سوهاج تنظم مسيرة بالأعلام.. وقومى المرأة يحث السيدات على نزول الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:31 م
تعليم سوهاج تنظم مسيرة بالأعلام.. وقومى المرأة يحث السيدات على نزول الاستفتاء جانب من المسيرة
سوهاج ـ عمرو خلف - محمود مقبول
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نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، مسيرة حاشدة ضمت كافة العاملين بالديوان العام، وعدد كبير من الطلاب، وذلك بقيادة الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة حيث حملت المسيرة الأعلام، وردد فريق الكشافة الهتافات الوطنية فى حب مصر.
 
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة، إن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطنى لا يجب التخلف عنه، وأن ما يحدث الآن بمصر خير دليل على أن القيادة السياسية تسير فى الطريق الصحيح، ووفقا لخطط محددة تهدف جميعها فى النهاية إلى تنمية الوطن والمواطن.
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(1)
 
وأضاف شلتوت، أن مسيرة اليوم ضمت الطلاب والعاملين من أجل حث المواطنين على الخروج والمشاركة فى هذ العرس الديمقراطى، والملفت للنظر فى هذه المسيرة، هو مشاركة أولياء الأمور أبنائهم الطلاب فى المسيرة وترديد الهتافات الوطنية، وهذا يدل على الوطنية وحرص أولياء الأمور على غرثها فى أبنائهم الطلاب لخلق جيل يعلم أن حب الوطن شىء مقدس وواجب لا يمكن التخلى عنه.
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(2)
 
كما قام أعضاء المجلس القومى للمرأة بسوهاج، بحشد عدد كبير من السيدات لحثهن على النزول، وذلك للمشاركة لتوعيتهن بالإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على الدستور، بقرى الشيخ مكرم والصوامعة ومركز أخميم  ودار السلام وساقلتة وطما وطهطا وجهينة .
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(7)
 
وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة،  والدكتورة منى حنا المقرر المناوب فى تصريح خاص لـ اليوم السابع "، إن المجلس يقوم بتوعية السيدات للإدلاء بأصواتهن بالقرى والمراكز، مشيرة الى أن المجلس يقوم بتوفير وسائل الانتقال للسيدات بالمجان من منازلهن الى اللجان الانتخابية، وأن كل عضو من الفرع متابع لعملية الاستفتاء فى القرى والمراكز.
 
ومن جهته، تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي غرفة العمليات الرئيسية، والتي تستمر ‏طيلة أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القيادات والأجهزة المعنية، وذلك بديوان عام محافظة سوهاج.
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(3)
 
وأكد المحافظ على فتح جميع اللجان، في موعدها المحدد بجميع مدن ومراكز المحافظة، لافتاً الى أن المتابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المتصلة بجميع الغرف الفرعية بنطاق المحافظة.
 
واطمأن محافظ سوهاج على حسن سير الاستفتاء، وتوافد المواطنين من أهالي سوهاج على اللجان بأعداد كبيرة، مؤكدا علي أن عملية التأمين لجميع اللجان والمناطق الحيوية تتم على أكمل وجه لليوم الثالث.
 
وشهدت غرفة العمليات حضور اللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات التموين، والتربية والتعليم، والصحة، وجميع الجهات المعنية.
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(5)
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

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التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(6)
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(8)
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(9)
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(10)
 
التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(11)
 

 

التعليم-بسوهاج-تنظم-مسيرة-حاشده-بمشاركة-الطلاب-(12)
 
القومى-للمرأة-بسوهاج-يحشد-السيدات-لحثهم-على-الإدلاء-بأصواتهم-(1)
 
القومى-للمرأة-بسوهاج-يحشد-السيدات-لحثهم-على-الإدلاء-بأصواتهم-(2)
 
القومى-للمرأة-بسوهاج-يحشد-السيدات-لحثهم-على-الإدلاء-بأصواتهم-(3)
 
القومى-للمرأة-بسوهاج-يحشد-السيدات-لحثهم-على-الإدلاء-بأصواتهم-(4)
 
القومى-للمرأة-بسوهاج-يحشد-السيدات-لحثهم-على-الإدلاء-بأصواتهم-(5)
 
القومى-للمرأة-بسوهاج-يحشد-السيدات-لحثهم-على-الإدلاء-بأصواتهم-(6)
 

 

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