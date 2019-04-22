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تعرف على 10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها قبل طرحها مايو المقبل

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:00 ص
تعرف على 10 معلومات عن المنطقة الاستثمارية ببنها قبل طرحها مايو المقبل المنطقة الاستثمارية ببنها
القليوبية إبراهيم سالم
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أيام معدودة ويصبح الحلم واقعا، فقد أوشكت المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها في القليوبية على الانتهاء والخروج للنور بسواعد مصريين، حرصوا على خدمة الوطن كل في مجاله، لبدء طرحها أمام صغار المستثمرين بالقليوبية مايو المقبل، لتوفير فرص عل للشباب، فيما يلي يرصد "اليوم السابع" 10معلومات عن المنطقة، والتي جاءت على النحو التالى..

 

1-            تقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية.

2-             تم تخصيص المنطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة.

3-             تقام المنطقة الاستثمارية على 69 ألف متر مربع.

4-             المستهدف إنشائه بالمنطقة 177 وحدة صناعية.

5-             توفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة.

6-             تنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين

7-            تخطت نسبة أعمال التنفيذ فى المشروع الـ80% فى الوحدات و95% للمبانى الإدارية.

8-            يتم الانتهاء رسميا من الأعمال بها في 30 مايو 2019، وتم تحديد يوم 5 مايو المقبل للانتهاء من المشروع.

9-            تم بدء العمل فى المشروع 15 مارس العام الماضى بإجمالى مدة تنفيذ 16 شهرًا.

10-     تبدأ عمليات الطرح امام المستثمرين مايو المقبل لبدء التخصيص.


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