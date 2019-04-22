video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة موظف يبيع أدوية مهربة بالإسكندرية عبر فيس بوك

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 ص
تعرف على عقوبة موظف يبيع أدوية مهربة بالإسكندرية عبر فيس بوك فيس بوك - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط موظف بصيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، يقوم بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط صاحب شركة لاتهامه بالغش التجاري في أحبار ماكينات الطباعة بالعجوزة

ضبط متهم بالغش التجارى لحيازته كمية من ألعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

عقوبة الغش التجاري

قانون الغش والتدليس

قانون العقوبات

ادويه مجهوله المصدر




لا تفوتك
ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا

ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا

الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت لأربعة أيام شائعة هدفها إضعاف المصريين

الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت لأربعة أيام شائعة هدفها إضعاف المصريين

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة