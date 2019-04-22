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تعرف على عقوبة قيادة السيارات برخصة تسيير معلقة بقانون المرور الجديد

الإثنين، 22 أبريل 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة قيادة السيارات برخصة تسيير معلقة بقانون المرور الجديد قانون المرور الجديد - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تتضمن عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة نرصد منها فى السطور التالية ما يلى :

 

-قيادة سيارة برخصة تسيير منتهية الصلاحية أو معلقة

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

 

- عدم غلق أبواب السيارة فى أثناء السير

فرض القانون على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه


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